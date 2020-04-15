الجزائر تُصّعد حربها على الجرائم الإلكترونية

صّعدت الحكومة الجزائرية حربها على "الجرائم" الإلكترونية، متعهدة بالتصدي الصارم لكل خرق للنظام العام وتقديم المتورطين أمام القضاء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن مصالح الأمن الوطني (الشرطة) اعتقلت مشتبها به، قام بنشر ما يسمى "نسخة من مشروع تعديل الدستور" بعدما روج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما كشف ذات المصدر، عن اعتقال شخص آخر مشتبه به في نشره عبر نفس الوسائط لنسخة مراسلة وزارية مغلوطة تحمل توقيعا مزورا لوزير الداخلية، بخصوص ما أسماه "منحة العدوى وعلاوة الخطر لفائدة أعوان الدفاع المدني".

واعتقلت الشرطة بولاية المسيلة شرقي الجزائر قبل يومين فتاة في العقد الثاني من العمر بعد نشرها لمقطع فيديو عبر الفيسبوك، يتناول أخبارا مغلوطة حول الوضعية الوبائية للمدينة بخصوص فيروس كورونا المستجد.

كان عمار بلحيمر، وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، قال في مقابلة مع صحيفة "الخبر"، اليوم الأربعاء، إن خطة الحكومة في التعامل مع وباء كورونا سمحت بالحد من "انتشار وباء الأخبار الكاذبة والأرقام المزيفة والحقائق المشوهة خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهي بالأحرى وفي الكثير من الأحيان شبكات التضليل والتلفيق والتعتيم والتحريف".