فرنسا تضغط من أجل تأجيل عالمي لسداد دول أفريقيا لديونها وسط أزمة كورونا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إلى تأجيل عالمي لسداد الدول الأفريقية لديونها من أجل مساعدتها على التعامل مع وباء كورونا.

وقال ماكرون لمحطة راديو فرانس انترناسيونال "راديو فرنسا الدولي"، إنه يأمل في أن يوافق اجتماع افتراضي لوزراء مالية مجموعة العشرين في وقت لاحق اليوم الأربعاء على التأجيل .

وذكر ماكرون أنه ينبغي أن يشمل هذا الإجراء جميع القوى الغربية الكبرى والصين وروسيا ودول الخليج، بالإضافة إلى المقرضين متعددي الأطراف.

وأضاف أن الدول المتقدمة استجابت كلها للأزمة من خلال إجراءات نقدية ومالية ضخمة، لكن الديون الأفريقية الكبيرة بالإضافة إلى هروب الائتمان جعلت مثل هذه التحركات أصعب بالدول الأفريقية.

وقال: "كل عام، يذهب ثلث الصادرات التجارية الأفريقية لخدمة الديون ... هذا جنون!".

وأوضح ماكرون أنه يفضل إلغاء ديون الدول الأفريقية على نطاق واسع، لكن الاتحاد الأفريقي يرى أن تعليق للسداد هو الأرجح للوصول إلى اتفاق على المدى القصير.

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه لا يوجد ضمان بأن الدول الأفريقية ستبقى آمنة من أسوأ تفشي للفيروس، لكن أوروبا سوف تكون في وضع أفضل للمساعدة إذا جاءت ذروة الأزمة في إفريقيا بعد أن تتجاوز الدول الأوروبية أسوأ الأوضاع.

وأشار إلى أن فرنسا تأمل في أن تكون قادرة على إنتاج المعدات الطبية للبلدان الأفريقية وكذلك لاستخداماتها الخاصة، ولكن ينبغي على القادة الأفارقة محاولة تأخير ذروة الوباء على أراضيهم بإجراءات مثل عمليات الإغلاق.