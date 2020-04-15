ماليزيا تطور «روبوتا» يتابع مرضى كورونا بالمستشفى لحماية الأطباء من العدوى

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نجح علماء ماليزيون في تطوير إنسان آلي جديد على شكل "برميل" محمل على عجلات، مهمته التجول بالمستشفيات ومتابعة مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تحت إشراف الأطباء؛ لوقاية الطبيب من الاحتكاك المباشر مع الحالات المصابة، وبالتالي تلقي العدوى.

وبحسب "فرانس 24"، يبلغ طول الروبوت المبتكر 1.5 متر، ويميزه لونه الأبيض الشبيه بمعطف الأطباء.

وقام بتطوير الروبوت علماء من الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا.

والروبوت مزود بكاميرا لتصوير الحالات المصابة، وشاشة تتيح للمريض التواصل مع الطبيب الذي يباشره عن بعد.

ويحوي الروبوت جهازا لقياس حرارة المريض؛ لمتابعة أدق للحالة.

يقول زانكفلي زينال، أحد أعضاء الفريق المطور للروبوت، إن صناعة الروبوت كلفتهم 3500 دولار فقط.

وأضاف زينال، أن الروبوت بدأ في العمل فعليا بمستشفى الجامعة، وإذا أظهر نجاحا؛ سيتم تعميمه في مختلف مستشفيات ماليزيا.

وتتجه كثير من الدول حول العالم للاعتماد على روبوتات موجودة لديها من قبل، للاستخدام في مجال العلاج عن بعد؛ لتأمين الأطباء ضد عدوى كورونا.

يذكر أن عدد الإصابات بالمرض في ماليزيا بلغ ما يزيد عن 4700 إصابة، وعدد الوفيات بكورونا يفوق الـ70 حالة وفاة.