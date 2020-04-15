الأردن يسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة ومقرر اللجنة التنفيذية لخلية إدارة الأزمة في أربد بالأردن الدكتور وائل الهياجنة، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا، مخالطين لسائق شاحنة مصاب بالفيروس.

وأكد الهياجنة -وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"- أن الجهد الكبير الذي بذل من قبل القائمين على الفحوصات المخبرية في مستشفى الملك المؤسس الجامعي، أدى إلى الإعلان السريع عن نتائج تسع عينات لأشخاص خالطوا السائق؛ للتحقق من عدم إصابتهم بالفيروس، موضحًا أن فرق الاستقصاء الوبائي ستكمل عملها بمتابعة مخالطي السائق من أجل إجراء فحوصات تاكيدية لهم.