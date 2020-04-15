برلماني: خلية الأميرية تضم أفرادا من جماعات إرهابية تم القضاء عليها في السابق

قال محمود محيي الدين، عضو مجلس النواب، إن عملية الأميرية الإرهابية أكدت النجاح الكبير للدولة المصرية على الأصعدة كافة، مشيرًا إلى استقرار الوضع الداخلي، بتكاتف الشعب وأجهزة الدولة.

وأضاف «محيي الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن خلية الأميرية الإرهابية تضم أفرادًا من مجموعات إرهابية سابقة، ذاكرًا أن هذه المجموعات بتفصيلاتها تشير إلى أن هذه الخلية مخلقة من خلية أكبر تم القضاء عليها في السابق.

وأشار إلى أن محاولة استهداف الداخل المصري يهدف إلى التأثير على الحالة المعنوية للشعب، موضحًا أن العملية الإرهابية تزامنت مع عيد الأقباط.

وذكر أن نجاح أجهزة الأمن المصرية على جميع المستويات، سواء أجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني، في تثبيط الخلايا والتنظيمات الإرهابية وتقديمهم للمحاكمات العلنية، أثر على ترابط هذه التنظيمات، لتصبح في حالة تشتت وفقد لقياديتها.

وأكد أنه تم تفكيك ومطاردة التنظيمات الإرهابية على أرض سيناء من خلال قوات أمن الجيش أو مكافحة الإرهاب من الشرطة المدنية، لافتًا إلى عدم قدرتها على تنفيذ أية عمليات إرهابية داخل المحافظات والمدن الداخلية.

ونوه بأن الأسلحة التي استخدمتها الخلية الإرهابية في الأميرية جميعها خفيفة ويمكن تدبيرها من السوق غير المشروعة للسلاح، ذاكرًا أن الأسلحة كانت أسلحة كلاشنكوف وبنادق خرطوش.