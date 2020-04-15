توتنهام يفتح رسميا ملعبه أمام مرضي كورونا

فتح فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم رسميا أبوابه لمرضى خدمات العيادات الخارجية للنساء بمستشفى (نورث ميدلسكس) البريطاني.

وذكر الموقع الألكتروني الرسمي لتوتنهام اليوم الأربعاء أنه تم إعادة تصميم أجزاء من الملعب الجديد للنادي، لتكون بمثابة سعة إضافية للمستشفى، الذي سيتوفر له مساحة أخرى لعلاج المرضى الذي يعانون من أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ومن المتوقع أن تستقبل العيادة ما يصل إلى 70 مريضًا يوميًا وستفتح من الاثنين إلى السبت ، مع تواجد ما يصل إلى 30 موظفا في الموقع في أي وقت.

بالإضافة إلى تلك الخدمات، أوضح النادي اللندني أنه فتح مكان انتظار السيارات الخاص به في الطابق السفلي لإخضاع موظفي مستشفى نورث ميدلسكس وأسرهم وعوائلهم – لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، علما بأنه من المتوقع إجراء حوالي 70 اختبارا يوميًا.

ومن بين التغييرات التي تم إجراؤها داخل الاستاد تحويل المدخل الخاص بالإعلاميين بالنادي ومقهى إلى منطقة استقبال للزوار وموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (إن أتش إس).

وتم تحويل منطقة المقابلات الصحفية بعد مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا إلى غرف للاستشارات والمسح الضوئي، فيما تم تغيير القاعة التي يعقد بها المدير الفني لتوتنهام المؤتمرات الصحفية بعد المباريات، إلى مكان لجلسات موظفي إن أتش إس.