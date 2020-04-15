قال المهندس محمد حسن، شاهد عيان من منطقة الأميرية، إن قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية بدأت التعامل مع المجموعة الإرهابية في المنطقة منذ الساعة الثانية والنصف ظهرًا، مشيرًا إلى أن الأمن طلب من الأفراد البعد عن أماكن ضرب النار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الثلاثاء، أن سلامة الأفراد كانت أهم ما تفكر فيه قوات مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن قوات الأمن أرسلت عددًا قليلًا من العناصر في بادئ الأمر للتعامل مع المجموعة الإرهابية.

وذكر أن القوات فوجئت بضرب العناصر الإرهابية النار، ثم بدأت الإمدادات في القدوم إلى المجموعة، متابعًا: «الداخلية كلها كانت موجودة في المنطقة وكانوا يتعاملون بمنتهى الحذر مع الأفراد».

وأشار إلى أن العملية الأمنية أدت إلى إصابة ضابط، وتم نقله إلى المستشفى، فضلًا عن استشهاد أحد ضباط الأمن الوطني، معقبًا: «يكفي أننا وراءنا ضهر كبير، وأمن مصر بخير وسيظل بخير طول ما في رجالة ورانا».

وشهدت منطقة الأميرية في محافظة القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، عملية أمنية لقوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ضد مجموعة إرهابية.

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القضاء على جميع العناصر الإرهابية بعد اقتحام الوكر الإرهابي، فيما استشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد ضباط الأمن الوطني، وأُصيب ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة أثناء المواجهات.

