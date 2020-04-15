رئيس الوزراء الباكستاني يبحث مع المستشارة الألمانية تخفيف عبء الديون للدول النامية لمكافحة كورونا

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تخفيف عبء الديون للدول النامية وذلك لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) أن عمران خان أكد أن قدرة الدول النامية على التعامل مع التحدي من الجائحة العالمية تعتمد على توفير تخفيف عبء الديون دون شروط مرهقة، وقال إن فيروس كورونا يدفع إلى أزمات اقتصادية وصحية عالمية غير مسبوقة، مضيفاً أن الدول النامية بما فيها باكستان يمكن أن تتعرض لمشاكل اقتصادية ومالية، معرباً عن أمله أن الأمم المتحدة والدول مثل ألمانيا ستؤدي الدور لمبادرة عالمية لتخفيف عبء الديون للدول النامية للتتمكن من التغلب على الفيروس.

بدوره، أجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اتصالاً هاتفياً مع نظيره البريطاني دومينك راب، وهنأه على تعافي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن من فيروس كورونا، وتمنى الشفاء العاجل له، وأعرب قريشي عن تضامن باكستان التام مع بريطانيا وشعبها، وعبر عن تعازيه في ضحايا الوباء في المملكة المتحدة.

وأطلع قريشي نظيره البريطاني على مطالبة عمران خان لإطلاق مبادرة عالمية لتخفيف عبء الديون للدول النامية لتتمكن من التغلب على فيروس كورونا، وأعرب عن أمله بأن الحكومة البريطانية ستدعم المبادرة، وناقش الجانبان خلال الحوار الهاتفي الأمور المتعلقة بإعادة المواطنين في أعقاب إغلاق المجال الجوي بسبب الجائحة العالمية.

من جانبه، أعرب دومينك راب عن شكره لتضامن باكستان مع بلاده، وأكد دعم بريطانيا لمبادرة تخفيف عبء الديون للدول النامية.