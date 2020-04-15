الجيش الجزائري يضبط 54 كيلوجراما من المتفجرات شمال شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء عن تدمير مخبأين بهما 54 كيلوجراما من مادة "TNT" المتفجرة وكمية من الذخيرة، بولاية تيزي وزو (شمال شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل سيدي علي

بوناب، بتيزي وزو مخبأين يحتويان على 54 كيلوجراما من مادة الـ TNT، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بـ103 طلقات وأجهزة اتصال، فيما أوقفت قوات الجيش عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة (شمال شرق)".

وأضاف البيان أنه تم توقيف 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وعين صالح (وسط).