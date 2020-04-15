القوات المسلحة السودانية: لن نسمح بتقويض مكتسبات وإرادة الشعب

أكدت القوات المسلحة السودانية أنها لن تسمح بحدوث ما يقوض مكتسبات وإرادة الشعب السوداني، داعية إياه إلى عدم الالتفات للإشاعات ولكل من يسعى للفتنة بين القوات المسلحة ومكوناتها والقوات النظامية الأخرى.

وقال العميد الدكتور ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، "ظلت القوات المسلحة وعلى مدى التاريخ جسما واحدا، وتعمل باحترافية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لأدائها، ومنذ قيام ثورة 19 ديسمبر، يشكل المكون العسكري جزءا أصيلا من مجلس السيادة الانتقالي، ممثلا لكل القوات النظامية باعتباره احد صناع الثورة وجزءا لا يتجزأ منها، وهو على العهد الذي قطعه على نفسه وللشعب السوداني في صيانة مكتسبات الثورة والمضي قدما بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان واستكمال مطلوباتها علاوة على التقيد بتنفيذ الواجب الدستوري للقوات المسلحة حفاظا على الأمن الوطني للبلاد".

وأشار إلى عقد اجتماعات عديدة بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، أطراف الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، للوقوف على الأحوال الأمنية ومناقشة قضايا معاش الناس وبقية استحقاقات الفترة الانتقالية، لدفع مسيرة الأداء وأهمها قضايا الاقتصاد والسلام.

وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: "كانت مخرجات هذه الاجتماعات الاتفاق على مصفوفة تم الشروع في تنفيذها، ويؤكد هذا على الانتماء الأصيل للمكون العسكري لحكومة الفترة الانتقالية وتنفيذ أهدافها وغاياتها".

وأوضح أنه تنتشر على الساحة كثير من الأخبار السلبية والضارة بالأمن الوطني السوداني، مشددا على أن هذه الإشاعات المغرضة لن تنال من عضد القوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى، ولن تؤثر على تماسكها ووحدتها، بل ستزيدنا قوة وعزيمة للحفاظ على وحدة البلاد والدفاع عنها بتناسق تام وتنسيق كامل بين جميع المنظومات الأمنية بالسودان.