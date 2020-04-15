أبو الغيط يُحذر من كارثة إنسانية في مخيمات اللاجئين السوريين جراء احتمال انتشار كورونا

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من كارثة إنسانية في مخيمات اللاجئين السوريين جراء احتمال انتشار وباء كورونا "كوفيد 19".

ووفقا لبيان صادر عن جامعة الدول العربية جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم الأربعاء، بين "أبو الغيط" والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "جير بيدرسون" تم خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، والتبعات الخطيرة لاحتمال انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" في المناطق الأكثر هشاشة بين اللاجئين والنازحين.

وأوضح البيان أن "أبو الغيط" استمع لتقديرات المبعوث الأممي حول الوضع الأمني والصحي في سوريا، مؤكدًا أهمية تثبيت الهدنة الحالية التي تم التوصل إليها بين الجانبين التركي والروسي والحفاظ على وقف إطلاق النار وتهدئة الوضع العسكري حتى يتمكن السكان المدنيون من التقاط الأنفاس ومواجهة مخاطر وباء "كورونا" بالإمكانات القليلة المتوفرة لديهم، خاصة في شمال غرب سوريا، حيث تشرد أكثر من مليون شخص خلال الشهور الماضية جراء العمليات العسكرية.

ونقل البيان عن "أبو الغيط" قوله:" إن الوضع في سوريا بالغ الخطورة، ويتطلب التفاتاً من العالم، فهناك نحو 6.5 مليون نازح داخل البلاد، و5.6 مليون لاجئ خارجها، ويعيش أغلبية هؤلاء في مُخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الصحة العامة، بما قد يُشكل كارثةً محققة إذا انتشر الوباء بينهم".

وأضاف أن كافة الأطراف الدولية مطالبة بالمساعدة في هذا الوضع الصعب تفادياً لوقوع كارثة .. مشيرا إلى أن الاعتبارات الإنسانية تستدعي التسامي فوق المواقف السياسية، وأن الحفاظ على الهدنة القائمة هو ضرورة لضمان وصول المُساعدات والخدمات الطبية للسُكان، من دون تمييز أو تسييس.