 رئيسة وزراء نيوزيلندا تخفض راتبها ورواتب وزرائها وكبار موظفيها وسط أزمة كورونا - بوابة الشروق
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رئيسة وزراء نيوزيلندا تخفض راتبها ورواتب وزرائها وكبار موظفيها وسط أزمة كورونا

جاسيندا أردرين
جاسيندا أردرين
ولينجتون - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 6:13 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 6:13 ص

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن تخفيض راتبها بنسبة 20% للأشهر الستة المقبلة، وسط أزمة جائحة فيروس كورونا.

وقالت أردرن في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن تخفيض الراتب سيطبق أيضا على وزراء الحكومة وكبار الموظفين التنفيذيين في الخدمة العامة.

وأضافت: "الأمر يتعلق بالقيادة".

وقالت: "إذا كان هناك وقت لمرة واحدة لسد الفجوة بين الوظائف المختلفة، فهو الآن".

وأكدت أردرن أن تخفيض الرواتب لن ينطبق على موظفي الخدمة العامة ممن هم في الخط الأمامي مثل الشرطة وموظفي القطاع الصحي.

وتتقاضى أردرن نحو 470 ألف دولار نيوزيلندي (285 ألفا و700 دولار أمريكي) سنويا، بينما يحصل وزراء الحكومة على نحو 300 ألف دولار نيوزيلندي.


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