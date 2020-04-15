 رئيس البرلمان العربي يشيد بإحباط قوات الأمن لمخطط الخلية الإرهابية بالأميرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس البرلمان العربي يشيد بإحباط قوات الأمن لمخطط الخلية الإرهابية بالأميرية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 9:32 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 9:32 م

أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بالكفاءة العالية لقوات الأمن في التصدي للخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة والقضاء على كافة عناصرها، وأكد أن هذه الضربة الاستباقية نجحت في إحباط العمليات الإرهابية الجبانة التي كانت تُخطط لها هذه الخلية الإرهابية خلال احتفال أقباط مصر بعيد القيامة.

وثمن الدكتور السلمي، في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، عالياً الدور البطولي الذي تقوم به قوات الأمن في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن واستقرار مصر.

وأكد السُّلمي تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع مصر رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ودعمه في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر في شهداء قوات الأمن في هذه العملية البطولية، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.


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