وزير التموين: إعادة أكثر من 780 ألف مواطن محذوف من البطاقات التموينية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه تم إعادة المحذوفين من بطاقات التموين بعد التأكد من أحقيتهم في تلقي الدعم، مضيفًا أن أعدادهم وصلت إلى أكثر من 780 ألف مواطن.

وأضاف «المصيلحي» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم التحقق من أحقية المتلقين للدعم، من خلال لجنة العدالة الاجتماعية، التي تضم رئيس الوزراء ووزراء التضامن والتموين والكهرباء وهيئة الرقابة، وباقي الوزراء المعنيين.

وأوضح أنه لم تعد لأي جهة علاقة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستحقين، سوى مكاتب التموين في حال التعديل، والرقابة الإدارية للتأكد من أحقية المتلقين للدعم وتلقي التظلمات.