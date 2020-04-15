محافظ الجيزة يتفقد إصلاح كسر بخط مياه بالوراق أدى لانقطاع المياه بالهرم

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تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إصلاح الكسر بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بمنطقة الخلايفة بحى الوراق التابع لمحطة مياه إمبابة والمغذى للخزان اليابانى بمنطقة الرماية، والذى أدى لانقطاع المياه عن مناطق المنصورية والمريوطية وشارعى فيصل والهرم ومتفرعاتهما.

وتفقد المحافظ الأعمال للوقوف على نسب الإصلاح، موكداً أنه تم الدفع بـ30 شفاطا لشفط المياه الناجمه عن الكسر، مشيرا إلى تنفيذ بدالة لشفط المياه وسحبها على مطابق الصرف في الناحية الأخرى.

ووجه المحافظ رئيس مدينة الجيزة ورئيس حى الوراق، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل بمتابعة الأعمال، وسرعة الانتهاء منها لإعاده ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من الإصلاح.

وأوضح المحافظ أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ستوفر سيارات محملة بمياه الشرب عند الطلب على رقم طوارئ 125.