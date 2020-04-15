30475 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي يؤدون اختبار مادة الفيزياء في البحيرة

يواصل اليوم طلاب الصف الأول الثانوي الاختبارات الإلكترونية التجريبة، حيث يؤدي 30475 طالبًا وطالبة، منهم 25678 انتظامًا، و4797 خدمات، امتحان مادة "الفيزياء" خلال الفترة من 12.00ظهرًا إلى 1.30ظهرًا ولمدة ساعة ونصف بمنازلهم، بينما طلاب الصف الأول الثانوي العام منازل وعددهم 757 لن يؤدوا الاختبار التجريبي، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات التجريبية حتى 22 أبريل الجاري.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انعقاد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية مع الإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسؤولى التطوير والمعنيين للتدخل الفوري، وحل أي مشكلة تطرأ ومساعدة وتوجيه الطلاب الذين يؤدون الاختبار التجريبي بالمنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة بهم.

وصرح محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الاختبار يهدف لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت، والتأكد من انتظام عمل جميع الوحدات، ودخول الطلاب على المنصة الإلكترونية ومواجهة أي مشاكل قد تحدث وتلافيها.