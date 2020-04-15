خالد عكاشة: العملية الأمنية بالأميرية استباقية بامتياز

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أجهزة الأمن على درجة من الجاهزية لملاحقة الخلايا الإرهابية التي تخطط لاستغلال حالة الانشغال في أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيدًا بالعملية الأمنية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ضد مجموعة إرهابية بمنطقة الأميرية، أمس الثلاثاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الجماعات الإرهابية تتخذ الظروف الاستثنائية ستارًا؛ للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تهدد المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك عقيدة راسخة لدى أفراد قوات الأمن والقوات المسلحة بعدم تجاوز حماية الوطن والمواطنين بأي حد من الحدود.

ونعى الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد ضباط الأمن الوطني، الذي استشهد خلال مواجهات اليوم، متابعًا: «لا ننكر أننا أمام عملية أمنية ناجحة واستباقية بامتياز وأجهضت مخططًا للخلية المجهزة بالسلاح والذخائر».

وأوضح أن الخلية الإرهابية كانت تجهز نفسها؛ لاستهداف مجموعة متنوعة من الأهداف استهدافًا لفترة الأعياد المقبلة خلال نهاية الأسبوع، قائلًا إن «القوات استطاعت إجهاض المستهدفات الحاضرة عند الخلية الإرهابية».

وأشاد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة وجاهزية المعلومات وتحديدها بالدقة والكفاءة في إدارة العملية بالشكل الاحترافي والخروج بتأمين كامل للمواطنين، موضحًا أن العملية تمت دون وقوع أي إصابات للمدنيين، رغم دقة وتعقيد مسرح العمليات.

واستطرد: «أي إصابة لمدني أو مواطن خسارة فادحة لنا جميعًا، والنزول إلى مسرح العمليات بخطة مرنة ومحكمة تحافظ على حياة الموجودين وتنفيذ المهمة بالرغم من دفع دماء الشهداء والمصابين ثمنًا، يقدم تضحيات وأبطالًا».

وشهدت منطقة الأميرية في محافظة القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، عملية أمنية لقوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ضد مجموعة إرهابية.

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القضاء على جميع العناصر الإرهابية بعد اقتحام الوكر الإرهابي، فيما استشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد ضباط الأمن الوطني، وأُصيب ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة أثناء المواجهات.