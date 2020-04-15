كاليفورنيا تكشف عن إرشادات إعادة فتح الولاية تدريجيا في ظل كورونا

كشف حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم النقاب عن ست قواعد إرشادية ستحدد موعد بدء الولاية في تخفيف القيود المفروضة على التنقل والشركات التجارية وكيفية تنفيذ ذلك.

ولم يقدم نيوسوم جدولا زمنيا لموعد بدء إعادة فتح الولاية، لكنه قال إن السلطات ستنظر في معدل دخول حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد للمستشفيات وكذلك معدل دخول حالات لوحدات العناية المركزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكر خلال مؤتمر صحفي: "لا أريد اتخاذ قرار سياسي يعرض حياة المواطنين للخطر".

وستقوم الولاية بتقييم قدرتها على إجراء اختبارات واسعة النطاق للكشف عن حالات إصابة بفيروس كورونا، ومنع تفشي العدوى بين السكان الأكثر عرضة للخطر، والتعامل مع الزيادات الكبيرة في أعداد المرضى، وتظبيق التباعد الاجتماعي في الشركات والمدارس.