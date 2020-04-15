تراجع مبيعات العقارات في سنغافورة خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء، تراجع مبيعات المساكن الخاصة في سنغافورة خلال مارس الماضي، كنتيجة لإجراءات إغلاق جزئي تطبقها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهو ما قلل حركة الناس خارج المنازل.

وبحسب بيانات هيئة إعادة التطوير الحضري السنغافورية، تراجعت مبيعات المساكن في سنغافورة خلال الشهر الماضي بنسبة 32% إلى 660 وحدة فقط، مقابل 976 وحدة في فبراير الماضي.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي تم تطبيقها في الشهر الماضي تحظر تجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد وهو ما يعني أن شركات التسويق العقاري لم تتمكن من تنظيم فعاليات تسويقية، في حين دفع الخوف من الإصابة بالفيروس المشترين المحتملين إلى البقاء في المنازل.

وقد تبدلت الأمور في سنغافورة بسرعة. ففي المراحل الأولى من تفشي جائحة كورونا، حققت سوق العقارات السنغافورية أداء أفضل من باقي الأسواق الآسيوية المجاورة مع نمو طفيف في الأسعار. وبعد ذلك تغير الحال حيث تراجعت الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ 3 سنوات خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تباطؤ الاقتصاد بسبب الجائحة.

ومن المتوقع استمرار تراجع المبيعات وبوتيرة أسرع خلال الشهور المقبلة، في ظل إجراءات الحجر الصحي الأشد التي لجأت إليها الحكومة لوقف ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.