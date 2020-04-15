محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قيادات المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وتكثيف حملات إزالة مخالفات البناء وجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع القرى والمراكز والأحياء، حيث ترأس سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبدالجليل النجار، حملة مكبرة بمركزي ساحل سليم وصدفا؛ لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية واستغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وترأس السكرتير العام حملات المراكز الجنوبية والتي استهدفت مركزي ساحل سليم وصدفا، وتم إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بمشاركة المهندس أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، لتشمل الحملات قرى المركزين، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية، مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام في المنازل قدر الإمكان وعدم النزول إلا للضرورة، ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها، وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.