المنتدى الاقتصادي العالمي يسلط الضوء على 5 دروس يمكن للعالم تعلمها من أزمة كورونا

المنتدى: على الدول النظر إلى التواصل الرقمى أنه أداة أساسية مثل الكهرباء

سلط المنتدى الاقتصادى العالمى، الضوء عبر موقعه الإلكترونى، على 5 دروس يجب على العالم تعلمها من أزمة فيروس كورونا، لكى يكون مستعدا للتعامل مع مثل تلك الأزمات فى المستقبل.

والمنتدى الاقتصادى العالمى منظمة دولية مقرها سويسرا، منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحى العلمية.

وأطلق المنتدى هذه الدروس، بسبب اختلاف تعامل الدول مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) منذ ظهوره فى ووهان بالصين، الذى حصد حتى الآن آلاف الأرواح وأسقط أكثر من مليونى مصاب، حيث شملت الدروس التى أطلقها المنتدى:

ــ السرعة والثقة

كان أول ما سلط المنتدى الضوء عليه، سرعة حكومات الدول فى اتخاذ القرارات والإجراءات لمواجهة أى أزمة، لكى تكون على قدر الثقة التى منحها لها شعبها، بجانب اتباع الشعب تعليمات الحكومات والثقة فى قراراتها وإجراءاتها.

وبحسب المنتدى، ظهر للجميع أن معظم دول العالم تحتاج إلى نظام إنذار مبكر للأزمات المستقبلية.

ــ تطوير التواصل الرقمى

ويرى المنتدى أيضا ضرورة أن تعمل الدول التى ليس لديها تواصل سريع وواسع النطاق مع شعبها على تطوير أدواتها، فالتواصل بين وزارات الصحة والأطقم الطبية والشعب يساعد فى احتواء مثل تلك الأزمات.

وتابع أن التواصل الرقمى ساعد فى بعض الدول، الأطباء والإخصائيين الاجتماعيين فى نصح مرضى السرطان حول كيفية الوصول إلى بياناتهم الصحية وخطط العلاج الخاصة بهم عبر الإنترنت، ما ساعد فى احتواء أزمات تكدس المستشفيات بالمرضى.

ولكن خلال أزمة كورونا، كان معظم المرضى فى أنحاء العالم يعانون من صعوبات مالية تعوقهم من استخدام الإنترنت، وبعضهم لا يوجد لديه ثقافة التواصل، كالطلاب الذين لا يمكنهم الوصول إلى أدوات التعلم عبر الإنترنت، لذلك على الدول النظر إلى التواصل الرقمى على أنه أداة أساسية مثل الكهرباء.

ــ تحسين الرعاية الصحية

ويرى المنتدى أن فيروس كورونا أظهر أن معظم دول العالم تفتقد لأنظمة رعاية صحية متطورة سواء فى توفير سبل تقديم الرعاية فى المستشفيات كالنقص الحاد فى أسرّة العناية المركزة، أو سبل توعية وتثقيف المواطنين بالرعاية الصحية، بهدف الوصول للوقاية من الأمراض، فتحسين هذه الرعاية بات تحديا واضحا لقادة العالم.

ــ تحسين خدمات التأمين الصحى

وتابع أن فيروس كورونا أثبت ضعف خدمات التأمين الصحى فى بعض البلدان، ما جعل بعض المصابين يتخلف عن طلب العلاج، مشددا على الدول ضرورة تحسين خدمات التأمين الصحى، بما فيها توصيل الأدوية الأساسية بشكل مستمر إلى المواطنين فى المنزل.

ــ تحقيق العدالة الاجتماعية

وفى نهاية الدروس أكد المنتدى ضرورة تطبيق وتقديم الرعاية الصحية بعدل وإنصاف للفقراء، فالرعاية الصحية والخدمات الطبية يمكن من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية، «المرض لا يفرق بين غنى وفقير كذلك يجب أن تصل الرعاية فى المستشفيات إلى كل شخص فى الدولة، فلا يمكن معالجة الأغنياء دون الفقراء».