الاحتفال بعيد ميلاد ملك هولندا من المنازل بدلا من النزول للشوارع

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يحتفل شعب هولندا العام الجاري بيوم الملك الذي يمثل يوم ميلاد الملك ويليام أليكسندر ويحل في 27 نيسان/أبريل من منازلهم بدلا من النزول إلى الشوارع جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعلنت الرابطة الملكية للنوادي البرتقالية اليوم الأربعاء: "أصبح كونينجسداخ (يوم الملك) فونينجسداخ (يوم الشقة)". وجرى إلغاء بالفعل زيارة للعائلة المالكة إلى مدينة ماستريخت في 27 أبريل.

وعادة ما تتحول كل هولندا إلى اللون البرتقالي وهو لون العلم الوطني الهولندي، في يوم الملك وتنتشر معارض الشوارع وأسواق المفردات المستخدمة العملاقة عبر كل بلدة.

ولكن جرى الآن إلغاء كل الاحتفالات في 27 نيسان/أبريل بمناسبة عيد ميلاد الـ53 للملك جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبدلا من ذلك طلبت النوادي البرتقالية من المواطنين الغناء للملك أغنية عيد الميلاد من منازلهم في الصباح يليها النشيد الوطني ثم احتساء النخب.

وتم الطلب من الأشخاص أيضا عرض مفرداتهم المستخدمة في غرف المعيشة وبيعها على الإنترنت.