انتقد حسام حسن، نجم المنتخب الوطني الأسبق، ومدرب سموحة السابق، الطريقة التي يتعامل معها النادي الأهلي في تجديد عقود لاعبيه الكبار.

وقال حسام حسن خلال استضافته على قناة أون تايم سبورت: "ما يؤخذ على إدارة الأهلي تأخرها في التجديد للنجوم الكبار، أرى أن فايلر صاحب القرار الأول في بقاء أي لاعب من عدمه".

وأضاف : " من وجهة نظري، الأهلي تعامل مع حسام عاشور بشكل محترم، ووليد سليمان يستحق تجديد تعاقده مع الفريق".

وعن رحيل فتحي، وانتقاله لبيراميدز، قال حسام حسن :" فتحي أساء التقدير في قراره برفض عرض الأهلي، إذا كنت مكانه لوافقت حتى لو كان المقابل 2 مليون جنيه فقط".

وتابع :" اعتقد ان تصرف فتحي ومن قبله عبد الله السعيد باختيارهما الرحيل عن الأهلي، نابع لكونهما ليس من أبناء الأهلي وتعاملا معه بنفس طريقة تعاملهما مع الإسماعيلي، في النهاية الأهلي لن يتأثر برحيله".

وواصل :" رحيل شريف إكرامي عن الأهلي أري أنه في صالحه، أما بخصوص أحمد الشناوي اعتقد انه أخطأ كثيرا في حق نفسه ".

وعاتب حسام حسن على النادي الأهلي في تعاملهم مع صالح جمعة.. قائلا:"أخذ أكثر من حجمه، هناك صبر غير عادي عليه".