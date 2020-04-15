مجلة علمية تضع خطة لعودة الحياة إلى طبيعتها في إيطاليا بعد كورونا

حشد الموارد لإجراء اختبارات مصلية للسكان.. وتعزيز قدرة المراقبة الإقليمية للأوبئة.. واستراتيجية للتواصل مع الإعلام

وضعت مجلة ميديكال فاكتس، الإيطالية العلمية خطة من 5 بنود من أجل العودة تدريجيا إلى الحياة المعتادة في إيطاليا وتجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وتهدف الخطة في المجمل لتشكيل هيكل مرن للرصد والاستجابة لعدوى فيروس كورونا وربما لأوبئة أخرى في المستقبل يعمل بتنسيق من وكالة الحماية المدنية في إيطاليا ووزارة الصحة، فضلا عن دعم المعهد العالي للصحة. ووقع على الخطة قائمة طويلة من الأسماء اللامعة في العلوم والطب.

وجاء من ضمن بنود الخطة أهمية حشد الموارد لإجراء عدد كبير جدا من الاختبارات على السكان سواء كانت فيروسية أو مصلية دون ظهور أعراض (على الأقل عدة آلاف في الأسبوع)، مع إجراءات ترخيص سريعة للغاية من قبل الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، لاستخدامها في حالة وجود إشارة لتفشي الأوبئة.

ويتعلق البند الثاني من الخطة بإنشاء هيكل مراقبة مركزي قوي لدى المعهد العالي للصحة يكون مسؤول عن تحليل البيانات في الوقت "شبه الحقيقي"، ومن ثم عرضها من قبل وزارة الصحة على أساس منتظم مباشرة على الحكومة والبرلمان وهيئات الرعاية الصحية فوق الوطنية.

وبشأن البند الثالث، ذكرت المجلة العلمية أنه يتمثل فى تعزيز قدرة المراقبة الإقليمية للأوبئة عبر مراكز مراقبة مع انتشار واسع النطاق في جميع أنحاء الإقليم، مع تطوير أنظمة "الذكاء الوبائي" التي تكتشف في وقت مبكر أي مؤشر لتفشي وباء.

أما البند الرابع من الخطة فيتمثل في وجود تفويض قانوني لاقتراح تدابير مرنة في الوقت المناسب وربما ملزمة استجابة لعلامات عودة الفيروس، بما في ذلك أشكال العزل الاجتماعي مثل تعليق الأنشطة والأحداث الرياضية والمدارس.

إلى ذلك، يتعلق البند الخامس بمشاركة استراتيجية الاتصال مع نقابة الصحفيين والصحف الوطنية الكبرى، وكذلك الصحف الإذاعية والتلفزيونية العامة والخاصة الرئيسية من أجل تجنب الضرر المحتمل لكل من الإنذارات المبالغ فيها وأيضا التقليل أو حتى إنكار الإنذارات.

وأمس، أعلنت إيطاليا تسجيل معدل إصابات جديدة بفيروس كورونا يقل عن 3000 حالة، وهو أدنى معدل لحالات الإصابة اليومية منذ 13 مارس.

وأفادت وكالة الحماية المدنية بتسجيل 602 حالة وفاة جديدة، موضحة أن إجمالي عدد الحالات المصابة وصل إلى 162 ألفا و488 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 21 ألفا و67 حالة. وتماثل للشفاء 1695 مريضا آخر ليبلغ إجمالي حالات التعافي 37 ألفا و 130 حالة.