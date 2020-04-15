جامعة الأزهر: تشكيل فريق علمي لتقييم تجارب وأبحاث تتعلق بفيروس «كورونا»

قال نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث الدكتور طارق سلمان، اليوم الأربعاء، إن الجامعة نفذت توجيهات رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد حسين المحرصاوي بتشكيل فريق علمي، يضم مجموعة من أساتذة الجامعة وشباب الباحثين من ذوي الكفاءات والقدرات الموهوبة والاستثنائية التي تمتلك أفكارًا علمية حديثة ومبتكرة؛ لتقييم التجارب والأبحاث العلمية المختلفة التي تم الحصول عليها بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأضاف سلمان - في بيان صادر عن المركز الإعلامي للجامعة - أن المجموعات البحثية تقوم بتنفيذ الرؤى العلمية لإيجاد مصل وعلاج لفيروس كورونا القاتل، وتطبيق هذه الأبحاث والأفكار العلمية المختلفة وتحويلها إلى منتج نهائي للقضاء على هذا الفيروس.

وتابع سلمان أن فريق العمل يضم العديد من التخصصات العلمية المختلفة لدراسة الفيروس من النواحي الطبية، والوبائية، والإكلينكال باثولوجي، والأشعة، والفيروسات والمناعة، والصيدلانيات والمركبات الدوائية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على توفير جميع المتطلبات العلمية المختلفة والبيئية المناسبة لفريق العمل للبدء في العمل والتنفيذ الفوري للمشاريع والأفكار المقترحة بعد دراستها والتأكد من أهميتها، وذلك للضرورة الملحة والضاغطة لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة الوباء العالمي المتسبب به فيروس كورونا المستجد، كما تم رصد المعامل التي تتولي تنفيذ هذه البحوث والحلول الابتكارية التي تساعد على حل الأزمة الحالية أو التخفيف من آثارها.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث أنه يجري حاليًا وضع آليات العمل للفريق المشكل بالمجموعات البحثية والعلمية المختلفة والتي تتبني العديد من الأفكار العلمية من دراسة الفيروس على المستوى الجيني، كإيجاد طرق جديدة للتشخيص، والعلاج المناعي، والمركبات الكيميائية الواعدة ضد الفيروس كمضادات فيروسية، وأيضًا العديد من الأبحاث التي تتعلق بالفيروس من الناحية المناعية المختلفة لتقديم نتائج واعدة ذات دلالات علمية قوية حول فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الراهنة، والخروج بالعديد من الأبحاث والتوصيات العلمية المختلفة التي تساعد متخذي القرار في وضع الخطط وإدارة الأزمات ومواجهة التحديات، وأخيرًا إيجاد العلاج المناسب لجميع المرضى حول العالم والقضاء النهائي على الفيروس وإنتاج مصل له.