شاطئ للعراة في التشيك يلزم مرتاديه بارتداء الكمامات

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ألزمت الشرطة التشيكية مرتادي أحد شواطئ العراة بارتداء الكمامات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ونشر مسؤولو إنفاذ القانون تحذيرا على الإنترنت تحت شعار "الجسد العاري نعم، الفم المفتوح لا".

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة، ماركيتا يانوفسكا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الثلاثاء، أن هذا النداء كان مثمرا، وقوبل بالتزام.

يشار إلى أن ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا في جمهورية التشيك منذ 19 مارس لإبطاء تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وزارة الصحة التشيكية، سجلت البلاد 6101 حالة إصابة بالفيروس إلى جانب 161 وفاة حتى الآن.