التموين: انضمام شركة رائدة في التجارة الإلكترونية لمبادرة «أهلا رمضان» بتخفيضات 30%

قالت وزارة التموين، إن إحدى شركات التجارة الإلكترونية الرائدة في السوق المصرية، انضمت لمبادرة الوزارة "أهلًا رمضان" تحت شعار"معا من أجل المستهلك" والتي تهدف إلى توفير عدد من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية المخفضة التي تحتاجها الأسر المصرية خلال شهر رمضان الكريم.

وخصصت الشركة نافذة على تطبيقها الالكتروني، يحمل اسم المبادرة وتشمل مجموعة من المنتجات الأساسية بتخفيضات متنوعة حسب نوع السلعة، وذلك بالتعاون مع شركاء أعمالها من أصحاب العلامات والمحلات والسلاسل التجارية.

وأوضح أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أن مشاركة شركات التجارة الإلكترونية بالمبادرة تعد نقلة هامة في مسار المعارض التي تنظمها وزارة التموين بما تساهم به في توفير السلع الأساسية للمستهلك المصري بتخفيضات جيدة، إضافة إلى تخفيف الزحام على السلاسل التجارية التقليدية خصوصا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، متوقعا اتساع حصة منصات التجارة الالكترونية من السوق المصري بشكل كبير خلال الفترات القادمة.

وقال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي للشركة، "فخورون باستمرارنا في دعم المصريين وخاصة في هذا الشهر الفضيل الذي يحضرنا في هذا الوقت الصعب"، مؤكدا أن ما يميز هذه المبادرة أنها توفر احتياجات العملاء عبر المنصة الإلكترونية دون الحاجة للتزاحم بالمحلات وأيضا توفير نافذة للبائعين، الشركاء وأصحاب العلامات التجارية، للوصول لقاعدة عملاء التجارة الإلكترونية والاستمرار بتوفير المنتجات لعملائهم.

وأوضح صفوت، أن السلع الرمضانية ستتضمن الياميش، والبقول والحبوب، والزيوت والسمن والسكر، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية مع توفير خدمات التوصيل للعملاء في أي مكان لتخفيف العبء عن كاهلهم في عملية الشراء وضمان طريقة توصيل آمنة.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشراكة تامة للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص خاصة قطاع المنصات الإلكترونية.