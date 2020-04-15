محافظ الغربية: تطهير 44 قرية و290 عزبة بمركز طنطا لمواجهة كورونا

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قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إنه تم تطهير 44 قرية و290 عزبة بمركز طنطا، بالإضافة إلى تطهير والمباني والمنشآت والشوارع.

وأكد رحمي الاستمرار في متابعة وتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها محافظة الغربية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي، واستمرار أعمال الرش والتطهير، في جميع المصالح الحكومية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطهير كافة المنشآت التابعة لكافة القطاعات من خلال خطة تطهير مركزية تقوم بها المحافظة بخلاف خطط التطهير الذاتي التى تقوم بها بعض المديريات وخطط تطهير المساجد والكنائس باستمرار.