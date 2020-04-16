والد الشهيد محمد الحوفي: أحفادي سيدخلون كلية الشرطة وهياخدوا بتارهم

قال فوزي الحوفي، والد الشهيد محمد الحوفي، الذي استشهد خلال عملية أمنية لقوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ضد مجموعة إرهابية، مساء أمس الثلاثاء بمنطقة الأميرية، إن ابنه ذهب شهيدًا عند الله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، «أحفادي سيدخلون كلية الشرطة وهياخدوا بتارهم مرة أخرى مثلما فعل والدهم»، مشيرًا إلى أن الراحل أدى رسالته على أتم وجه وكان قدوة حسنة وأمينًا في عمله.

وأشار إلى أن رؤساء عمل الشهيد أشادوا بعمله، خلال جنازة الراحل اليوم، وأعربوا عن أنه كان وطنيًا من الدرجة الممتازة، متمنيًا أن يرفع الله الشهيد إلى أعلى الدرجات في الآخرة.

وشهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، تشييع جثمان الشهيد محمد الحوفي، حيث تم أدى الصلاة على جثمان الشهيد ظهر اليوم فور وصول جثمانه من القاهرة، بمشاركة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكانت منطقة الأميرية في محافظة القاهرة، قد شهدت مساء أمس الثلاثاء، عملية أمنية لقوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ضد مجموعة إرهابية.

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القضاء على جميع العناصر الإرهابية بعد اقتحام الوكر الإرهابي، فيما استشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد ضباط الأمن الوطني، أثناء المواجهات.