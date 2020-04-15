وزير التموين: 1863 منفذا لمعارض أهلا رمضان على مستوى المحافظات بتخفيضات تصل لـ30%

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه تم تبديل معارض «أهلا رمضان» بأخرى لعدد من الشركات والسلاسل التجارية الخاصة، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 79 شركة لصناعة الأغذية في هذه المعارض.

وأضاف «المصيلحي» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أنه تم تحديد 1863 منفذ لمعارض «أهلا رمضان» في جميع المحافظات، متابعًا: «أكثر من 300 منفذ في القاهرة، و280 في الجيزة».

وذكر أن مجمعات الوزارة تشكل 1300 منفذ، بجانب السلاسل المشتركة في «أهلا رمضان»، مضيفًا أن المشاركين قاموا بعمل ما يُسمى «كرتونة رمضان»، بأسعار مختلفة.

ونوه بأن التخفيضات تصل من 15 لـ 30%ـ متابعًا: «التخفيضات تشمل كل أنواع السمنة والزيوت والمكرونة والأرز والياميش، وغيرها من السلع».

