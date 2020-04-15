الأهلي يلمح: فايلر متحمس لعودة محمد شريف

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يرغب ريني فايلر المدير الفني للأهلي في عودة بعض اللاعبين المعارين لأندية أخرى إلى صفوف الفريق بعد انتهاء الموسم الجاري.

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي "فايلر متحمس لعودة بعض اللاعبين المعارين".

وأضاف عبد الحفيظ "مثلا محمد شريف يقدم موسما جيدا مع إنبي، من الممكن له نسبة قوية في العودة".

واستدرك مدير الكرة بالأهلي في تصريحات إذاعية "لكن كرة القدم بها متغيرات، بعد استئناف النشاط والقضاء على فيروس كورونا أمامنا 17 مباراة".

ويأتي محمد شريف ثانيا في قائمة هدافي الدوري برصيد 9 أهداف في 17 مباراة، بينما يتصدر القائمة عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بتسجيل 13 هدفا في 16 مباراة.