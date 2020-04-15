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مع اقتراب الطقس الدافئ، بدأ سؤال واحد يشغل الأذهان في إيطاليا: هل سيدمر وباء فيروس كورونا الجديد العطلات الصيفية أيضًا؟

وتخضع إيطاليا لإغلاق وطنى منذ 10 مارس وسيستمر الإغلاق على الأقل حتى 3 مايو. ولا يوجد أمر واضح بشأن موعد وكيفية تخفيف القيود بعد ذلك التاريخ.

وتوصلت إحدى الشركات في إقليم إميليا رومانيا بشمال إيطاليا، المشهور بشواطئه على الساحل الأدرياتيكي، إلى فكرة للحفاظ على التباعد الاجتماعي على شاطئ البحر.

وتقترح مجموعة "نوفا نيون 2" وضع صناديق للشاطئ أو حواجز بلاستيكية شفافة، ومزودة ببخاخات لرش المطهرات، ليتم تثبيتها حول كراسي الاستلقاء الشاطئية ومظلات الشمس.

وقال كلاوديو فيراري مؤسس مجموعة "نوفا نيون" لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب أ): "لقد جاءتنى الفكرة بعد أن بدأنا في صنع حواجز واقية للشركات الأخرى مثل متاجر السوبر ماركت".

وأوضح أن شركته يمكنها أيضا توفير حواجز مضادة للفيروس لطاولات المطاعم وطاولات الحانات أو لمراكز اللياقة البدنية والحلاقين وصالونات تصفيف الشعر.

وأضاف "نتلقى مكالمات كل خمس دقائق.. جميعهم لا يستطيعون الانتظار لإعادة فتح أبوابهم واستئناف انشطتهم ويبحثون عن طرق يمكنهم من خلالها القيام بذلك بأمان".

وقد تم أمس الثلاثاء، تخفيف الإغلاق في إيطاليا، حيث سمحت السلطات لمتاجر الكتب والإدوات المكتبة ومحلات ملابس الأطفال باستئناف أنشطتها.