 فيديو.. التنمية المحلية: تخصيص 5 فدادين كمرأب سيارات لرواد سوق المطرية الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. التنمية المحلية: تخصيص 5 فدادين كمرأب سيارات لرواد سوق المطرية الجديد

خالد القاسم
خالد القاسم
أسماء الدسوقي
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 2:08 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 2:08 ص

قال الدكتور خالد القاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير محمود شعراوي وجه بغلق سوق الخميس بالمطرية نهائيًا، لتحويلها إلى سوق حضارية، بحسب خطة الدولة ممثلة في محافظة القاهرة، بإحداث نقلة نوعية في الأسواق.

وأضاف «العقبي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «لقمة عيش» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، أن السوق سيتم نقله إلى مكان منظم، منوهًا بأنه سيتم تخصيص 822 باكية و300 محل بمساحات مختلفة في منطقة المسلة على بعد 2 كم من السوق القديم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف التابع لها المكان المخصص.

وأشار إلى اقتراح تخصيص 5 فدادين بجانب منطقة السوق الجديد، لتكون منطقة مرأب سيارات لرواد السوق.

وذكر أنه تم إلغاء 1400 سوق عشوائي، من أسواق الحمام والثلاثاء والأحد وغيرها من الأسواق التي تضم تجمعات هائلة، للتخفيف من التكدسات، لمنع تفشي عدوى كورونا (كوفيد- 19)، ضمن الإجراءات الاحترازية التس تتخذها الدولة.


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