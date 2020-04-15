بريطانيا: ضابط سابق يجمع 9 ملايين إسترليني لدعم هيئة الخدمات الصحية

تمكن ضابط بريطاني سابق يبلغ من العمر 99 عاما، ما يقرب من 9 ملايين جنيه إسترليني (3ر11 مليون دولار) حتى اليوم الأربعاء، لدعم جهود الهيئة الوطنية للخدمات الصحية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقطع توم مور، الكابتن السابق بالجيش، حديقة منزله التي يبلغ طولها 25 مترا، 100 مرة جيئة وذهابا، معتمدا على إطار للمشي، لجمع الأموال لصالح مؤسسة "تشاريتيز توجيزر" التابعة لهيئة الخدمات الصحية "لأن العاملين الرائعين لدينا بهيئة الخدمات الصحية أبطال وطنيون"، وذلك وفقا لما أوردته صفحة "جاست جيفينج" التي أسسها مور.

وكان مور يسعى إلى جمع 500 ألف جنيه إسترليني من خلال قطع مسافة حديقة منزله 100 مرة قبل عيد ميلاده المئة الذي يحل في نهاية الشهر الجاري.

وقال مور لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي): "عندما تفكر في من يتم جمع كل هذه التبرعات من أجلهم- إنها من أجل جميع هؤلاء الأطباء والممرضات الشجعان والفائقين لدينا - اعتقد أنهم يستحقون كل سنت، وآمل في الحصول على المزيد من أجلهم".