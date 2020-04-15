أكد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أن التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، طلب العودة للفريق مرة أخرى، ولكن طلبه قوبل بالرفض.

وتأتي تصريحات رئيس الزمالك، بعدما أعلن محامي النقاز، أمس الثلاثاء، وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يفيد بتوقيع عقوبة مالية على نادي الزمالك قيمتها مليون و250 الف دولار.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه :" لم يصلنا اي خطاب من الفيفا النقاز لاعب هربان، وأراد فسخ عقده، وهذا كان هدفنا، اسألوا فرجاني ساسي شاهد على هذه الواقعة، النقاز قبل الحذاء للعودة للفريق ولكننا رفضنا، في النهاية هناك تعويض سنحصل عليه".

جدير بالذكر أن محامي النقاز، كان قد صرح بأن الحل الوحيد أمام الزمالك لإنهاء القضية، هو الاعتذار، ومنح اللاعب قيمة مستحقاته المتأخرة.