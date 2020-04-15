وزارة المالية السودانية: تعديل رواتب الموظفين يحسن وضعهم المعيشي

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، أن تعديل هيكل رواتب موظفي الدولة، سيُحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة.

وذكرت وزارة المالية السودانية، في بيان اليوم الاربعاء، أنها سعت لوضع رؤية تُحقق أهداف الدولة وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، موضحة أنه تم تشكيل لجنة لدراسة ومعالجة وتحسين هيكل الرواتب، وتوصلت لرؤية علمية تمكن الدولة من تغيير هيكل الرواتب وفق تدرج السلم الوظيفي للعاملين في مؤسسات القطاع العام.

وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور ابراهيم البدوي، أعلن زيادة أجور موظفي الدولة بنسب متفاوتة، تصل إلى ٥٦٩٪ في المتوسط، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور من ٤٢٥ جنيه سوداني (الدولار يعادل نحو ٥٥ جنيها في البنك المركزي) إلى ٣٠٠٠ جنيه، ذلك ابتداء من نهاية شهر ابريل الجاري.