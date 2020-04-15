وزراء دفاع الناتو يبحثون تداعيات وباء كورونا على مهام الحلف

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، بالمهام المدنية التي تقوم بها القوات المسلحة في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أنه شدد على ضرورة أن يظل الحلف "يقظا".

وقال ستولتنبرج، عقب مؤتمر عقد من خلال دائرة تليفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس) وزراء دفاع الناتو، إن جيوش الدول الأعضاء نفذت حتى الآن نقل أكثر من 100 مهمة إمداد طبي، وساعدت في إقامة 25 مستشفى ميدانيا، وزادت عدد أسرة المستشفيات بمقدار 25 ألف سرير.

وأكد ستولتنبرج الاستعداد القتالي للحلف العسكري، رغم تفشي الوباء العالمي، قائلا إن حماية سكان الدول الأعضاء، الذين يبلغ عددهم حوالي مليار نسمة لا تزال الأولوية القصوى.

وأشار إلى أن "حقيقة أن لدينا أزمة صحية لا تعني اختفاء التهديدات الأكثر تقليدية"، مضيفا أنه يمكن استغلال الوضع من قبل الإرهابيين، أو الجهات الفاعلة الأخرى غير التابعة للدول.

ويساور الحلفاء في الناتو القلق من احتمال أن يستغل خصوم الحلف أزمة "كوفيد-19"، من أجل تنفيذ أنشطة عدائية، في وقت يركزون فيه بالأساس على مكافحة المرض.

وكان حلف الناتو، الذي يضم 30 دولة، ساعد بالفعل في توصل إمدادات طارئة إلى الدول الأعضاء الأكثر تضررا، مثل إيطاليا وإسبانيا، في حين تقوم القوات المسلحة الوطنية بدعم الإجراءات المحلية في مواجهة الأزمة الصحية العالمية.

واعترف ستولتنبرج اليوم الأربعاء بأن خزائن الناتو ستتضرر جراء الوباء، حيث يتم احتساب مساهمات الدول الأعضاء وفقا لناتجها الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تدهورا يصل إلى الركود، الأمر الذي قد يغري الحكومات الوطنية بعدم الاستجابة لنداءات الولايات المتحدة على وجه الخصوص لتعزيز مساهماتها في الحلف بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.