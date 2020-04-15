الرئيس الجزائري يهنئ كاتبا جزائريا فاز بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الثلاثاء الكاتب الجزائري عبد الوهاب عيساوي بمناسبة فوزه بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية لسنة 2020 عن روايته "الديوان الاسبرطي".



وقال تبون - في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي - "عشية يوم العلم، ها هو الشاب عبد الوهاب عيساوي من الجلفة يلتحق بقوافل الكتاب الجزائريين الذين شغلوا الورى وملؤوا الدنى بأعمالهم، لكن هذه المرة بالفوز بجائزة البوكر العالمية الفاخرة. واصل التألق ابني عبد الوهاب وستجدني بحول الله دوما بجانبك".



وتعود رواية "الديوان الاسبرطي" إلى أواخر العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي للجزائر (1815- 1833) من خلال قصص خمس شخصيات، وتدور معظم أحداثها بمدينة "المحروسة" (الجزائر العاصمة).



وقد أعلنت الجائزة اليوم عن الفائزين على الإنترنت بعد إلغاء الحفل بسبب انتشار وباء كورونا.



وسيحصل عيساوي عن عمله هذا الصادر عن "دار ميم" الجزائرية على 50 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى ترجمة الرواية إلى اللغة الإنجليزية.



يذكر أن عبد الوهاب عيساوي هو روائي جزائري من مواليد 1985 بولاية الجلفة (وسط) وله أعمال روائية منها "سينما جاكوب" و"سييرا دي مويرت".