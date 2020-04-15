كوريا الجنوبية: نتائج أولية تظهر تقدم حزب رئيس البلاد في الانتخابات العامة

أظهرت عمليات الفرز الأولية لأصوات الناخبين في كوريا الجنوبية، تقدم الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس الليبرالي الاجتماعي مون جاي إن، واقترابه من الفوز بالانتخابات التشريعية.

وأشارت التوقعات إلى أن حزب مون يمكن أن يحصل على 150 مقعدا، ليصبح أكبر حزب منفرد في الجمعية الوطنية التي تتكون من 300 مقعد. وبإضافة 20 مقعدا من المتوقع أن يحصل عليها شقيقه الأصغر ، حزب "المواطنون معا"، سيكون بإمكان حزب مون نيل الأغلبية المطلقة.

ومن المتوقع أن يحصل حزب "المستقبل المتحد" المحافظ المعارض، على 95 مقعدا، وأن يضيف الحزب التابع له 21 مقعدا إضافيا لهذه المقاعد، حسبما ذكرت شبكة "كي بي اس" التلفزيونية الوطنية مساء اليوم الأربعاء.

وأفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بأن نسبة الإقبال بلغت 2ر66 بالمئة، وهي الأعلى خلال 28 عاما.