تقرير: إقامة سباقي فويلتا وجيرو دي إيطاليا للدراجات في أكتوبر

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن سباق إسبانيا الدولي للدراجات (فويلتا) قد يجرى إقامته في أكتوبر ويتزامن مع سباق إيطاليا الدولية (جيرو دي إيطاليا)، بعدما أشارت تقارير إلى أن سباق فرنسا الدولي (تور دو فرانس) المؤجل، ربما يقام في أواخر أغسطس وسبتمبر.

وأوضحت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن منظمي سباق فويلتا يدرسون إقامة السباق في الفترة ما بين الثالث و25 أكتوبر، وهي التي قد تشهد أيضا إقامة منافسات جيرو دي إيطاليا الذي كان مقررا في مايو لكن جرى تأجيله بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن منظمو تور دو فرانس أمس الثلاثاء عدم إمكانية إقامة السباق في موعده الذي كان مقررا بين 27 يونيو و19 يوليو، بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأول الاثنين تمديد حظر التجمعات العامة حتى منتصف يوليو.

وذكرت صحيفة "لو دوفان" الفرنسية أن منظمي تور دو فرانس يدرسون إقامة السباق في الفترة ما بين 29 أغسطس و20 سبتمبر، وهو ما يحول دون إقامة سباق فويلتا في موعده الذي كان مقررا بين 14 أغسطس والسادس من سبتمبر.

وتمنح الأولوية لسباق تور دو فرانس نظرا لأنه أشهر سباقات الدراجات على مستوى العالم كما أنه يجني لرياضة الدراجات أعلى عائدات البث التليفزيوني والرعاية.