نعت المستشارة مروة بركات، نجلة الشهيد هشام بركات، النائب العام الأسبق، المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد ضباط الأمن الوطني، الذي استشهد أمس الثلاثاء خلال عملية أمنية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ضد مجموعة إرهابية بمنطقة الأميرية في محافظة القاهرة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الثلاثاء، أن مصر أرضها دماء للشهداء، مشيرة إلى أن البيوت المصرية لا تخلو من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين الذين تستهدفهم العناصر الإرهابية.

وأوضحت أن الشهيد هو من قرر الاستغناء عن كل شيء من أجل بلده، مستطردة: «الشهيد عائلة تتوجع كل ثانية على الفراق، الشهيد يعني أبًا وأمًا ربوا ابنهم راجل يضحي بدمائه، وترك زوجة بطلة لأنها تكمل مسيرته مع الأولاد».

وأشارت إلى أن «لقب الشهيد لقب كبير وليس كلامًا من الممكن تخطيته»، معربة عن أسفها لرحيل بعض الشهداء دون أن يراهم أبناؤهم؛ بسبب صغر سنهم وانشغال الآباء في مكافحة الإرهاب.

وتابعت: «الشهيد كلمة ثقيلة ولها وزنها ويجب أن يفهم الأفراد أن الشهداء ليسوا أرقامًا في قائمة ونقول الله يرحمهم فقط، وإنما هي كلمة لها معانها، ولولا الشهداء لم تكن مصر».

واستطردت عن والدها الراحل وهي تبكي: «عند استشهاد والدي، مكنش ليا غيره ومصر أم الشهداء ملهاش غير رجالتها، لقب عائلة وأبناء الشهيد أغلى لقب في الدنيا، وكل التحية لروح والدي وكل شهيد يعلمنا كيفية حب مصر».

وشهدت منطقة الأميرية في محافظة القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، عملية أمنية لقوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ضد مجموعة إرهابية.

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القضاء على جميع العناصر الإرهابية بعد اقتحام الوكر الإرهابي، فيما استشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد ضباط الأمن الوطني، وأُصيب ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة أثناء المواجهات.

