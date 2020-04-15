محافظ كفر الشيخ يستعرض آخر مستجدات مواجهة كورونا: الأوضاع مستقرة

طمأن اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، عبر الفيديو كونفرانس، على استقرار الأوضاع بالمحافظة وجاهزية مستشفيات الصحة ومستشفى العزل ببلطيم لاستقبال أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وتوفر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.

واستعرض نورالدين، آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكل القطاعات، فضلًا عن الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لإجراءات وزارة الصحة الاحترازية، كذا جهود المحافظة في تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات المباني وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لبعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

كما استعرض محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع، جهود المحافظة في التشديد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات، والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم خلال أعياد الأخوة الأقباط وشم النسيم، مؤكدًا فتح منافذ مواد غذائية وخضار وفاكهة ولحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كل الجهات بالمحافظة، فضلًا عن توفر المواد التموينية والدقيق بكميات كافية وجاهزية المحافظة لسد احتياجات المواطنين مع توفر مخزون استراتيجي كافٍ من السلع والمواد التموينية والمواد البترولية استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار إلى المتابعة المستمرة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال مكاتب البريد وأفرع البنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الجاري، وتسهيل الإجراءات لصرف تلك المكافآت للمستحقين.

وأكد تنفيذ جميع قرارات الحكومة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، باستمرار عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والمرافق والشوارع والميادين، بالإضافة إلى تفعيل فرق الرصد والتقصي والمتابعة للوافدين من الخارج، وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بحظر انتقال المواطنين والإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى في الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.