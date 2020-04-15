جامعة القاهرة تتيح المقررات الدراسية لطلابها من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية للتعلم عن بعد

اختيار الدكتور جهاد أبو العطا مستشارا لرئيس جامعة القاهرة لمكافحة العدوى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أتاحت خدماتها في التعليم الإليكتروني (التعليم عن بُعد)، للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا في عدد من الكليات، وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث وإعداد منظومة التعليم الإليكتروني.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير خدمات التعليم الإليكتروني للطلاب ذوي الإعاقات البصرية في كليات: الآداب، والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والدراسات العليا للتربية، وأيضًا للطلاب ذوي الإعاقة السمعية (الصم والبكم) في كلية التربية النوعية، مؤكدًا أن الطلاب ذوي الإعاقة الحركية لا يوجد مايعوقهم من التعامل مع المقررات الإليكترونية بالكليات المختلفة.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي، إن وحدة الإعاقة بالجامعة تتواصل مع الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، لتذليل أي صعوبات قد تواجههم، والتأكد من فاعلياتهم في نظام التعليم عن بُعد، حيث تم توفير معظم المحاضرات والمصادر التعليمية بأكثر من طريقة منها: إعداد اسطوانات مدمجة C.D من خلال مترجمي الإشارة للطلاب الصم والبكم، وإعداد محاضرات مسموعة للطلاب المكفوفين، وتحويل الكتب الدراسية إلى طريقة برايل، وكذلك استخدام برامج القاريء الآلي للنصوص، ومقاطع الفيديو عبر التطبيقات الحديثة مثل Youtube و Zoom وغيرها.

في سياق متصل، أصدر رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتور جهاد أبو العطا الأستاذ بطب القاهرة، مستشارًا لرئيس الجامعة للطب الوقائي ومكافحة العدوى.

يذكر أن الدكتور جهاد أحمد أبو العطا هو أستاذ الطب المهني والبيئي بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، واستشاري الصحة والبيئة والتنمية وإدارة المنشآت والنظم الصحية، وشارك في العديد من المشروعات البحثية المحلية والإقليمية والدولية، التي تناولت موضوعات الصحة المهنية والبيئية، وكذلك الظواهر العامة والكونية، بالإضافة لتأثيرات التلوث الصناعي وغيره من المصادر على الصحة والبيئة.