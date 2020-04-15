باقة طرب للحلو وزبادي و«كوميديا البؤساء» على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب غدا

استمرارا لعروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك" يبث في التاسعة مساء الخميس 16 أبريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب حفلا للنجم محمد الحلو، يضم مختارات من أعماله الخاصة منها الوسية، يا حبيبي، اهيم شوقا إلى جانب عدد من المؤلفات الوطنية وغنائيات زمن الفن الجميل منها عظيمة يا مصر، حبايب مصر، لعبة الايام، بتلومونى ليه، وحياتك يا حبيبي.

كما يقدم المطرب المغربي فؤاد زبادي باقة طربية تضم سنة وسنتين ، الناس المغرمين ، الورد جميل ، مبيسالش عليا ابدا ، شوفت حبيبى، ساكن فى حي السيدة وغيرها.

يعقب ذلك العرض الغنائي الاستعراضي كوميديا البؤساء من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي ومستلهم من المسرحية الشهيرة البؤساء للكاتب الفرنسي فيكتور هوجو، ويدور حول شخصية جان فالجان الذي عانى مرارة السجن وواجه الكثير من الصعوبات بعد حصوله على الحرية، والعمل بطولة رنا سماحة، محمود عزت ، رامي الطمباري، محمد عبده ، عمرو كمال بدير ، إيهاب الزناتى ، محمود خالد ، مريم البحراوى ، رانيا النجار ، محمد حسن رمضان ، مايا ماهر ، زينا زين ، أكرم عمران ، يوسف ذكرى ، الحان محمد الصاوى ، ديكور عمرو الأشرف ، أزياء نعيمة العجمي، استعراضات رشا مجدى ، أشعار أحمد حسن رؤول ، تأليف وإخراج مروة رضوان.