ترامب يعلق تمويل منظمة الصحة العالمية بحجة سوء إداراتها لأزمة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إدارته ستوقف تمويل منظمة الصحة العالمية حتى تقيم الولايات المتحدة نهج المنظمة في التعامل مع وباء فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية -على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء- عن ترامب قوله في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستعلق تمويلها للمنظمة ، بينما يجري المسؤولون مراجعة "لتقييم دور منظمة الصحة العالمية وسوء إداراتها الشديد للأزمة والتعتيم على انتشار فيروس كورونا".

وانتقد الرئيس الأمريكي منظمة الصحة العالمية لمعارضتها قيود السفر على نطاق واسع واتهمها بالفشل في التحقق ومشاركة معلومات دقيقة وصحيحة حول فيروس كوفيد-19 على نحو سريع.

وتابع ترامب قائلا في حديقة البيت الأبيض: "إن رفض منظمة الصحة العالمية لقيود السفر يضع النفاق السياسي فوق الإجراءات التي تنقذ الأرواح. الحقيقة هي أن منظمة الصحة العالمية أخفقت في الحصول على المعلومات بشكل كافٍ وفحصها ومشاركتها في الوقت المناسب وبطريقة شفافة".