 وزير التموين: حذف 10 ملايين مواطن من غير مستحقي دعم الخبز بما يعادل 5 مليارات جنيه - بوابة الشروق
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وزير التموين: حذف 10 ملايين مواطن من غير مستحقي دعم الخبز بما يعادل 5 مليارات جنيه

أسماء الدسوقي
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 1:51 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 1:51 ص

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه تم حذف 10 ملايين مواطن من غير المستحقين، من دعم رغيف العيش، بما يعادل 5 مليارات جنيه.

وأضاف «المصيلحي» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تنقية بطاقات التموين، لوجود العديد من البطاقات المزورة، منوهًا بأن البطاقة الواحدة تمثل أسرة ممتدة وليس أفرادًا.

وذكر أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق العديد من المزورين لبطاقات التموين، بالسجن، موضحًا أن المزورين يتمثلون في أحد أفراد الشركة الصادرة للبطاقة وأحد أفراد التموين والبقال أو صاحب المخبز.


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