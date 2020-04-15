قبل عدة شهور، ألغت الحكومة الهندية الحكم الذاتي للشطر الهندي من إقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة، وأغلقت المنطقة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة، مطبقة أطول فترة لقطع الإنترنت، لأكثر من 8 أشهر، قبل أن ترفعه جزئيا في نهاية يناير الماضي، عندما أعادت الوصول لشبكة الإنترنت الضعيفة، التي لا تمكن السكان من استخدام التطبيقات المصرفية، أو دفع فواتيرهم، ولا الوصول إلى الخدمات، حتى أجبر البعض على ترك منازلهم.

قطع الإنترنت في كشمير وضع حكومة الإقليم والأطقم الطبية في مأزق للتعامل مع فيروس كورونا، بسبب الحاجة الملحة للتواصل مع السكان وإبقاءهم على اطلاع حول مستجدات الفيروس.

ورغم ذلك، لم تسمح نيودلهي بإعادة الإنترنت عالي السرعة، بل وأمرت السلطات بمواصلة فرض الحظر من أجل سلامة سيادتها على المنطقة، التي تنازع باكستان عليها منذ عقود، وفقا لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.

ففي الأيام الأخيرة، قفز عدد حالات الإصابة بالفيروس في كشمير إلى 224 حالة، بالإضافة إلى أربع حالات وفيات، وبالرغم من أن الأرقام أقل بكثير من جميع أنحاء الهند، التي سجلت 7 آلف حالة إصابة و 240 حالة وفاة، لكن الأطباء الكشميريين يخشون أن يكون تفشي الفيروس قد بدأ بالفعل، وأن العدد الحقيقي للحالات يمكن أن يكون أعلى بكثير من المكتشف.

والآن، تخضع كشمير كباقي أنحاء الهند، للحظر والإغلاق الكلي لمدة 21 يوما لاحتواء فيروس كورونا، لكن عدم الوصول إلى الإنترنت ضاعف التحديات التي تواجه العاملين في مجال الرعاية الصحية في المنطقة المعزولة، الذين يواجهون وباء يلوح في الأفق، يجعلهم على شفا كارثة بسبب النقص الشديد في البنية الصحية.

وقال إقبال سليم، أستاذ الجراحة في كلية الطب الحكومية في العاصمة سريناجار، إن "حرمان كشمير من الإنترنت، يوضح مدى اللا إنسانية التي تتمتع بها الحكومة، فالعالم بأسره متحد في تبادل الخبرات والمعلومات عبر الإنترنت لمكافحة الوباء، ونحن تم عزلنا بفضل قطع الإنترنت".

فعندما اكتشفت حكومة كشمير أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 18 مارس الماضي، تواصل سليم مع صديقه الجراح في المملكة المتحدة، يسأله عن طرق التعامل مع الوباء، فرد عليه صديقه ببروتوكولًا مفصلًا اعتمدته المستشفيات البريطانية، لكنه لم يتمكن من فتحه: "لم أتمكن من تنزيل إرشادات إدارة العناية المركزة للمصابين بالفيروس، التي لا يتخطى حجمها 24 ميجا بايت".

فيما قال عادل أشرف، وهو طبيب شاب في العاصمة سريناجار، إن رفض الحكومة إعادة خدمات الإنترنت يزيد من الإحباط لدى زملائه، الذين لا يتمكنون من الوصول إلى الإرشادات التي يتم تحديثها بانتظام من قبل المجلس الهندي للأبحاث الطبية أو مقاطع الفيديو التي تنشرها منظمة الصحة العالمية: "لا يمكننا تنزيل المعلومات على هواتفنا المحمولة أو مشاركتها مع زملائنا أو إطلاق حملة توعية على وسائل التواصل الاجتماعي".

في الشهر الماضي، بدأت رابطة الأطباء في كشمير مبادرة "للعلاج عن بعد" لمنع المرضى من الذهاب للمستشفيات لتقليل فرص الإصابة، لكنها فشلت، إذ قال سهيل نايك، رئيس جمعية الأطباء: "يحتاج الطبيب إلى تحليل التقارير والوصول للمرضى عبر الإنترنت وتقديم النصائح لهم من خلال اتصالات الفيديو، ولكن ذلك غير متوفر في كشمير حتى في هذه الأوقات العصيبة".

مع انتشار الفيروس، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه كشمير هو مستشفياتها التي تعاني من نقص حاد في أسرة العناية المركزة، فوفقًا للبيانات الرسمية، لا يوجد سوى 132 جهاز تنفس في المنطقة، مما يولد مخاوف من اتجاه المستشفيات للتضحية بالمرضى الآخرين ونقلهم من أجهزة التنفس لاحتواء مرضى فيروس كورونا.

وتعاني المنطقة أيضا من نقص عدد الأطباء، إذ يوجد طبيب واحد لكل حوالي 4 آلاف شخص، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الصحة في كشمير، وهذه النسبة أقل من معيار منظمة الصحة العالمية، وهو طبيب لكل ألف شخص، ومتوسط ​​الأطباء في الهند، وهو طبيب لكل ألفي شخص، كما يعاني الأطباء في الخطوط الأمامية من نقص معدات الوقاية والمطهرات.

ففي 20 مارس الماضي، أوقف الأطباء في بعض مستشفيات سريناجار، العمل لمدة ساعتين احتجاجا على نقص المعدات الواقية، لترد السلطات الهندية محذرة الأطباء من تطبيق عقوبات عليهم، بما فيها السجن لمدة ستة أشهر، بسبب الاحتجاج علنا ​​على ظروف العمل.

كشمير متأخرة أيضا في اختبارات كورونا، فلم تختبر سوى ألفي شخص في الشهر الماضي، فلا تفحص سوى الأشخاص العائدين من الخارج، وسط اكتشاف حالات وفيات في الداخل بسبب الفيروس، وهو ما قال عنه بارفيز كول، خبير الإنفلونزا في معهد شير إي كشمير للعلوم الطبية: "هناك مؤشر واضح على انتشار الفيروس في المنطقة".