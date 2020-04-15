أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا تسجيل 578 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 165 ألف إصابة.

ورغم ذلك، فإن الزيادة اليومية في حالات الإصابة والتي وصلت إلى 2667 حالة، والتي رفعت إجمالي الإصابات في البلاد إلى 165155 إصابة، كانت أقل حصيلة يومية خلال أكثر من شهر، في برهان جديد على تراجع معدلات الإصابة.

وارتفع عدد الإصابات بنسبة 6ر1 في المئة مقارنة بأمس الثلاثاء.

وهذه أقل زيادة مئوية يومية منذ بدء تفشي الفيروس في إيطاليا آواخر فبراير.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) وهو مرض الجهاز التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا، بنسبة 7ر2 في المئة إلى 21645، وهو ثاني أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة.

وارتفع عدد المتعافين من المرض بمقدار 962 مريضا، إلى 38092 كما انخفض عدد المرضى داخل الرعاية المركزة لليوم الثاني عشر على التوالي بمقدار 107 إلى 3079 مريضا.

وتواجه إيطاليا أسوأ تفش لفيروس كورونا في أوروبا، إلا أن الخبراء يرون أن منحنى العدوى في البلاد في تباطؤ منذ أواخر مارس.