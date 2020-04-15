محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في خط مياه منطقة الخلايفة بالوراق

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بمنطقة الخلايفة بحي الوراق التابع لمحطة مياه إمبابة والمغذى للخزان الياباني بمنطقة الرماية حيث تفقد راشد الأعمال للوقوف على نسب الإصلاح.

وأكد راشد أنه تم الدفع بـ 30 شفاطًا لشفط المياه الناجمة عن الكسر.. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ بدالة لشفط المياه وسحبها على مطابق الصرف في الناحية الأخرى.

ووجه محافظ الجيزة رئيس مدينة الجيزة وحى الوراق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بمتابعة الأعمال على مدار الساعة وسرعه الانتهاء منها لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

يذكر أن محافظة الجيزة قد أعلنت عن إيقاف شركة مياه الشرب عن ضخ المياه عن مناطق (المنصورية والمريوطية وشارعى فيصل والهرم ومتفرعاتهم) لتنفيذ أعمال الإصلاح، وتقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب عند الطلب على رقم طوارئ 125 .