حسام حسن : ما الذي يمنعني من تدريب الأهلي؟

اعترف حسام حسن، المدير الفني السابق لسموحة، بأمنيته في قيادة الأهلي يوما ما، متسائلا في نفس الوقت ما الذي يمنعني؟.

ويقود حاليا السويسري رينيي فايلر تدريب الأهلي، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي. واستطاع الفريق الأحمر تحت قيادة فايلر الوصول بالموسم الحالي للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشبه حسم بطولة الدوري لاتساع فارق النقاط مع الوصيف المقاولون العرب.

وقال حسام حسن، خلال استضافته على قناة أون تايم سبورت:" أتمنى قيادة الأهلي، ولكني لا أسعى وراء هذه الأمنية من الطبيعي أن أطالب بوجود كل أعضاء جهازي الفني في أي مكان".

وأضاف:" اعتقد ان راي النقاد هو ما يؤهلني سواء بأحقيتي أم لا، اجتهد كثيرا خلال مشواري التدريبي، قد تكون هناك بعض الأيادي لا ترغب في حصولي على فرصة تدريب الأهلي، والفيصل في ذلك أعتقد هو الجمهور لأنه أساس كرة القدم،".

وأكمل :"أريد معرفة مقاييس اختيار المدربين في الأهلي ومنتخب مصر ، بالتأكيد أي شخص يتمنى تدريب الأهلي لكني لا أسعى لها، هل يوجد لدي جماهير الأهلي ما يمنعني من قيادة الفريق الأول؟".

وتابع:" استحق الفرصة، حققت نتائج جيدة مع أندية أقل من القطبين، وحققت نجاحات مع المصري والزمالك ومع منتخب الأردن، كل هذا لا يؤهلني".

واختتم حسام حسن حديثه قائلا :" هل أنا أقل من المدربين الذين يتولون القيادة الفنية للأهلي أم لا أصلح، ما الذي يمنعني من تدريب الأهلي؟".